Editor's note: This article was originally written in Spanish for a Spanish-speaking audience in honor of Hispanic Heritage Month. An English version is provided below.

Para muchos hispanos alrededor del mundo, las fechas del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre no tienen mucha importancia. Pero, en Estados Unidos, durante ese mes se celebra el Mes de la Herencia Hispana.

Al terminar este mes, me puse a pensar acerca de mi cultura desde otra perspectiva, ya que mis pensamientos de orgullo no son auténticamente míos — son compartidos por millones.

Y en Estados Unidos, la cultura Hispana debe de ser celebrada más allá de treinta días al año.

Siendo parte de un grupo tan global, con una variedad de nacionalidades, culturas y tradiciones, me pregunté:

¿Qué hace a una persona ser “hispana”?

Todos, ya seamos hispanos o no, tenemos diferentes imágenes de una “persona hispana.”

Inmediatamente, pienso en mi familia, en caras parecidas a las mías y a las que vi alrededor mío, creciendo en mi país, Perú.

Otras personas, menos familiarizadas con nuestra cultura, se refugian en lo que ven en la televisión, como Speedy Gonzales o Sofía Vergara.

La identidad Hispana es algo que todos en esta comunidad llevamos muy en alto, ya sea con particularidades como nuestra manera de expresarnos usando las manos hasta con aspectos más universales como compartir un idioma.

A pesar de ser unidos por estas características, hay una presión de satisfacer requisitos para ser considerado un “hispano de verdad.”

Muchas veces, somos rechazados, y no solo por personas que no se ven como nosotros, sino por gente de nuestra propia comunidad.

El sentimiento de pertenecer a un grupo y el medio al rechazo es inherente al ser humano. Y el ser hispano muchas veces viene con ese sentimiento impregnado.

Ser hispano es más complejo que nuestra habilidad de poder hablar español y tener un primer nombre castizo.

Somos unidos y siempre estaremos orgullosos de nuestra cultura, puesto que trasciende a nuestras comidas, folklore e historia.

La cultura hispana viene de casa, viene de besos en el cachete al saludarnos y de nuestra costumbre de tener un pavo en la mesa por Navidad.

Hemos sido una potencia en diferentes campos – desde salsa a ciencias.

A través de los años, hemos empezado a ver rostros que se parecen a los nuestros en pantallas aún más grandes.

Pero eso no siempre fue así.

Desde pequeña, veía la televisión y no podía encontrarme.

Pocos personajes en Disney o Nickelodeon se veían como yo y pocas familias se veían como la mía, cosa que incontables hispanos tuvieron que experimentar.

El resultado era adaptarse, ver a algún artista que tenga algún parecido físico y de alguna manera tratar de encontrarse en la pantalla.

Hoy en día, hay una representación popular, que viene exclusivamente con pelo lacio oscuro y piel bronceada.

A pesar de ser mejor que antaño, todavía se excluye a una porción significante de hispanos que no encajan con esas descripciones, ya que no hay rostro que nos represente a todos.

Las caras que quise más fue la que nunca vi en televisión – como la de mi abuelo.

Orgulloso de su ascendencia indígena, mi abuelo no tenía equivalencias en Hollywood.

Su piel era oscura y sus rasgos eran nativos de la sierra de mi país, Perú.

Sin embargo, sé que él vivió su vida entera intentando encontrarse en diferentes personajes. Al igual que yo, tuvo que forzarse a proyectarse en algún personaje de su serie favorita.

Mi abuelo, como millones de personas hispanas, son parte de este grupo que todavía no recibe la representación y reconocimiento que merecen.

Los hispanos venimos de diferentes razas, creencias, y países.

E incluso así, a pesar de vernos diferentes, continuaremos compartiendo experiencias que nos unen aún más.

Ya sean felices, como un domingo en familia o unas más difíciles, como tener que usar Whatsapp para llegar a nuestros más queridos que viven a miles de kilómetros de distancia.

Honoring Hispanic Heritage in its original form | Column

By Fernanda López

For many Hispanic people around the world, the dates of Sept. 15 to Oct. 15 aren’t especially significant. But in the U.S. during these autumn days, Hispanic Heritage Month is celebrated.

But as this month ends, I’ve begun to think about my culture from another perspective. I’ve realized my thoughts of pride are not unique to me — they are shared by millions.

And in the U.S., Hispanic culture should be celebrated beyond the 30 days allotted to it.

Being part of such a global group, with a variety of nationalities, cultures and traditions made me ask myself:

What makes a person “Hispanic?”

Everyone, Hispanic or not, has different images that instantly come to mind when they think of a “Hispanic person.”

Immediately, I think about my family, faces like mine and the ones I saw growing up in Peru.

Other people, less familiarized with our culture, find refuge in what they see on television, like Speedy Gonzales and Sofia Vergara.

The Hispanic identity is something that all of us in this community hold very highly, from its little particularities like our way of expressing ideas using our hands to more universal aspects like sharing a language.

Even though we may be united by these qualities, there’s often a pressure to satisfy certain requirements to be considered a “real Hispanic.”

And a lot of times, we are rejected. Not only by people that don’t look like us, but by people of our own community.

The feeling of wanting to belong and a fear of rejection is inherent to human beings — and being Hispanic comes with this innate feeling.

Being Hispanic is much more complex than our ability to be able to speak our native language and having a Castizo name.

We are a tight-knit community that will always be proud of our culture because it transcends our food, folklore and centuries of history.

Hispanic culture comes from the home, from greeting kisses on the cheek and from a turkey on the table at Christmas.

We've been a potent presence in every field — from salsa to science.

And over time, we've started to see faces that look more like ours on more screens and in more scenes.

But it wasn't always this way.

Ever since I was a young girl, I'd watch television and struggle to find myself.

Only a handful of characters in Disney and Nickelodeon looked like me, and few families looked like mine, an experience uncountable Hispanic people have experienced.

The result was adapting — forcing myself into the persona of a character with even the slightest resemblance to me.

Though it’s better than casting fair-skinned actresses in Hispanic roles, the popular perception of Hispanic people remains “black hair, tan skin,” excluding many members of a diverse community like Afro-Latinos or indigenous peoples.

The faces I loved the most were the ones I didn’t get to see — like my grandfather.

Proud of his indigenous ancestry, my grandpa didn’t have any Hollywood counterparts.

His skin was dark, and his features were native to the Peruvian highlands.

Nevertheless, I know he lived his entire life without being able to find himself on screen. Like me, he was forced to project himself on those unlike him.

Hispanic people come in different races, beliefs and nationalities.

But despite our different appearances and traditions, we'll continue sharing common experiences that unite us even more — whether they’re happy, like a Sunday with family, or difficult ones, like distant loved ones and broken up WhatsApp calls.