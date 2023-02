Penn State THON announced that 707 Penn State students will dance in THON 2023, on Wednesday.

This year, the total number of dancers is 40 more than THON 2022. In 2022, 667 Penn State students danced, which was 75 more people than THON 2021.

THON is the world's largest student-run philanthropy that aims to provide emotional and financial support to Four Diamonds families who have been impacted by childhood cancer.

THON 2023 will begin at 6 p.m. on Feb. 17 and continue through Feb. 19. Dancers will participate for the whole 46-hour event.

Here is the complete list of dancers for THON 2023:

Julia Romano

Grace Shields

Trijal Kaistha

Ryan Chu

Alexander Hamarich

Kira Sarsfield

Sarah Mcgee

Kirsten Taylor

Casey Capetola

Liam Eggleston

Taylor Fullerton

Sidney Zaref

Maegan Aleshire

Kylee Gooding

Yvanna Ruano

Hannah Kertes

Angelena Dove

Nicholas Hill

Ryan Evans

Mitchell Dunay

Cirstyn Sempko

Caroline Maloney

Madeleine Castadot

Nicole Evans

James Rowley

Jake Cronin

Victoria Barbour

Josie Stakem

Joseph Giaquinto

Grace Ronan

Lucy Simmonds

Patrick Doherty

John Grattan

Matthew Klein

Maxwell Bidic

Grace Sibley

Kelsey Shekore

Kelli Hunter

Joelian Barnett

Allison Prendergast

James Olson

Braden Dyreson

Mary Griswold

Ryan Alt

Caydon Norris

Hayden Peterson

Fauzan Nuhu

Caroline Castora

Caroline Pelletier

Megan Dowling

Kaitlyn Hartman

Kendall O'Keefe

Hannah Hayes

Skylar Mccullough

Jennifer Mackenzie Day

Hannah Gowdy

Jeffrey Fichter

Sean Clark

Dylan Patrick

Nicole Reilly

Thomas Meanor

Emily Baldwin

Gina Rucci

James Peretz

Thomas Zima

Emma Scattergood

Victoria Ritorto

Kristina Damato

Juliana Heppard

Isabella Demarco

Tyler Fox

Bryan Ciabattoni

Kaitlyn Buell

Nina Faucher

Maren Gardner

Casey Steppe

Emma Fortino

Haley Minnear

Samantha Albor

Ella Miller

Georgia Young

Michelle Sztejna

Mary Darin

Natalie Credico

Summer Ballou

Jenna Sanzo

Elizabeth Poseno

Claire Schriver

Kaitlin Kitch

Alana Sweeney

Jordan Thibodeaux

Luke Winand

Kathleen Deangelis

Samantha Austin

Ana Giles-Fernandes

Julia Coulter

Alicia Bernhardt

Isabella Santori

Ryan Mcentee

Nicholas Frederick

Blake Lerner

David Kronthal

Gianna Igoe

Amanda Fricker

Michael Burke

Alexander Hutsell

Erin Gilbert

Sarah Karwoski

Michael Hook

Anna Knott

Max Kelly

Dejah Castro

Autumn Barber

Kellen Mclendon

Allyson Pinchot

Leah Marucci

Catherine Cavanagh

Sarah Kohr

Lucy Sharpe

Andrew Taylor

Ashley James

Tori Rabuck

Benjamin Dipiazza

Catherine Ferry

Zachary Martin

Susannah Heister

Jessica Hall

Abigale Baransky

Erin Studdert

Emmi Schwartz

Alejandro Ramirez

Michael Grogan

Andrew Conte

Nicole Esposito

Skylar Daniel

Elizabeth Brown

Kayla Schoonover

Tyler Wszolek

Madeleine Velarde

Nina Schiller

Olivia Carney

John Bolger

Kyle Natoli

Ashley Rossi

Megan Mckeon

Molly Saltzman

Samantha Torres

Patrick Gallagher

Krista Kushnerick

Dugan Lloyd

Garrett Smith

Nicholas Erimias

Maribeth Connolly

Alyssa Womeldorf

Madilynn Scavone

Haley Pearsol

Rachel Woodman

Quinten Moslak

Dylan Miller

Julia Briselli

Dora Courtney

Yoav Raichelson

Maya Copp

Ryan Klein

Kayla Davidson

Madeline Lamonica

Remi Mitnick

Katherine Kuhn

Allison Lacianca

Louie Magliaro

Joseph Natale

Tomas Consuegra

Alden Hart

Isabella Logiurato

Caroline Peters

Nicholas Cedeno

Adam Gallagher

Shannon Huber

Alexandra Bogle

Erin Bauer

Evelyn Benvenuto

Nicole Hingos

Emily Weidner

Skyler Oken

Sean Craven

Benjamin Mroz

Talon Davidson

Abigail Fili

Edward Kaufman

Sydney Callenberger

Caitie Hanley

Alexandra Venturi

Jillian Smith

Nicole Davey

Alexandra Whalen

Madison Quinn

Bryant Pintado

Jonathan Surtel

Samuel Stout

Sarah Lattimer

Hannah Lochan

Michael Assouline

Alli Gallucci

Raymond Ondrako

Raj Gandhi

Amanda Rzucidlo

Briley Spindler

Michelle Liang

Brittany Fritz

Tiffany Moore

Jordan Ruth

Christopher Ostir

Jenna D'Andrea

Gianna Crisci

Olivia Mancuso

Max Steele

Jonah Grossman

John Betzko

Willem Einthoven

Thomas Balas

Alexa O'Connor

Jordyn Lesler

Kaitlyn Potucek

Jeffrey Natalone

James Horn

Michael De Botton

Adarsh Sushanth

Yash Patel

Carene Olsson

Connor Morton

Anne Salva

Margaret Mckernan

Grace Forish

Michael Cerenzia

Griffin Hover

Sean Barron

John Czarnecki

Shane Mckown

Sophia Ghinos

Allison Lutschaunig

Alexander Baptista

Katherine Wilson

Sean Durant

Corey Besz

Patrick Mccartney

Zachery Miller

Sarah Mcgarrity

Noelle Talarico

Connor Levant

Anna Mcgrath

Elizabeth Cooney

Samantha Tropp

Mckenna Ullsperger

Anna Krajack

Katherine Kaufmann

Caroline Deviney

Abigail Houff

Ryan Cassidy

Sheamus Cochran

Jared Albano

Mikayla Brutnell

Grace Yatcilla

Olivia Dipangrazio

Lydia Mcconlogue

Isabella Capecci

Lauren Epstein

Zachary Pereira

Abigail Arnold

Riley Heim

Christopher Sanders

Benjamin Verbofsky

Chloe Butler

Jett Tom

Payton Fremer

Tucker Haas

Daniela Rigazio

Logan Gagliardi

Natalie Romano

Allison Savio

Camryn Freeland

Matthew Fricker

Tyler Reinert

Samantha Krebs

Jenna White

Michelle Giannini

Maryjane Montanari

Kiley Bender

Reilly Mccarthy

Andrew Kowalski

Reis Ravotti

Nolan Rishell

Chrisly Li

Walter Wedel

Taylor Hucke

Makenna Nicarry

Ainsley Shedlock

Devon Gannon

Ethan Lew

Patrick Xander

Joseph Albert

Omar Elhasany

Domenic Sciortino

Taylor Depolo

Ainsley Adams

Jordan Fritsch

Krishna Koka

Reva Polineni

Natalie King

Alex Almonte

Emily Walker

Sara Walter

Alexa Williams

Jake Armstrong

Sean Noonan

Cade Crossgrove

Cole Baughman

Maddie Mckay

Jessica Ware

Elizabeth Baron

Nora Louder

Gregory O'Connor

David Prendergast

Kaileigh Volker

Adam Brightbill

Juliana Ndjore

Arabi Chavira

Karli Ulmer

Zachary Thatcher

Brendan Koken

Michael Licata

Eric Leon

Lauren Gempp

Alexander Ketch

Nicole Esselstyn

Mary Curran

Katelyn Benner

Benjamin Colt

Jessica Reno

Julianne Wall

Blake Ray

Claire Staudacher

Ethan Gross

Jiso Awe

Edward Chmiel

Kyle Mccullough

Nicholas Messner

Paige Seitam

Ryan Kelleher

Ari Shalit

Ryan Hollander

Brian Schwartz

Nicolette Maniatis

Sabrina Paolino

Madison Stanford

Julia Rudin

Joshua Rubin

Isabel Seiler

Margaret Mcgrenra

Hailey Tyrrell

Harrison Keating

Jarrod Keating

Jake Friedenberg

Juliana Kline

Gabrielle Massafra

Gwendolyn Boe

Sarah Shirk

Riley Bauer

Emily Yarnall

Garrett Shreve

Adele Allen

Ashley Seideneck

Madison Edwards

Michael Giacoponello

Robert Patane

Nathan Leo

Madison Mcevoy

Dustin Bauer

Johnathan Tielsch

Matthew Kennedy

Caroline Clontz

Nicole Joniak

Mary Altmire

Ana Delgado

Michael Luttenberger

John Hurley

Caili Mcshane

Shehab Ahmed

Mackenzie Johnson

Mackenzy Thomas

Morgan Bosch

Eric Olah-Reiken

Madyson Rovendro

Brianna Schroeder

Bobby Mcluckey

Caroline Duppstadt

Cara Brett

Marissa Hunt

Emma Wolfe

Douglas Campbell

Leah Jardel

Kelly Donis

Michael Wang

Kristen Chomos

Kerrie Fitzpatrick

Caroline Brophy

Bailey Dismukes

Maggie Stuccio

Hubert Aguilar

Olivia Black

Jason Scansaroli

Elizabeth Scipione

Danielle Ray

Brayden Caraynoff-Huber

Laura Edwards

Meghan Duda

Delaney Tofil

Marissajo Scheck

Tyler Deal

Nathan Smesler

Kasey Tarantino

Alyssa Galban

Tyler Lesage

Kayla Brajkovich

Megan O'Donnell

Emma Poirier

Kathleen Rose

Madison Mauri

Lois Kim

Lily Mcginnis

Brouklin Alger

Jake Mckeown

Dylan Homann

Christian Bellissimo

Alexander Khalaf

Caroline Rochester

Ralph Lintelman

Alicia Bryan

Gaven Wolfgang

Jalen Kosko

Eamon Jamieson

Maria Catalina

Lauren Nedrow

Joshua Krause

Maximus Nassar

Jacob Mariotti

Roger Myers

Hope Green

Trysta Petchonka

Joshua Huyssen

Anthony Garcia

Alyssa Ortiz

Thomas Bennett

Alina Tilton

Kylee Devries

Elizabeth Krause

Bailee Cota

Paranshu Shah

Jack Cassidy

Claire Hanhauser

Hope Nuzback

Julien Bergeron

Joshua Lewis

Joshua Turton

Ryan Johnson

Samuel Krantweiss

Karleigh Mcleod

Sara Stierly

Victoria Lima

Cara Arnoldi

Luke Motter

Elizabeth Hohman

Miles O'Keefe

Robert Fenstermacher

John Hoffman

Chloe Kramer

Rylee Keeler

Bryan Manzano

Julia Leone

Alicia Young

Bryson Morgan

Eric Benditt

Cade Lafferty

Angela Buonanno

Hannah Whang

Julia Putignano

Keegan Sobczak

Julianne Aumiller

Holly Passetti

Quincey Reese

Garrett Campbell

Rachel Clark

John Connolly

Aman Mody

Meghan Macleary

Alyssa Nunziata

Michael Mcguinn

Danika Boltz

Ashlyn Stefanov

Caitlin Ramage

Benjamin Susser-Stein

Olivia Fisher

Jennifer Axarlis

Zachary Hasco

Mallory Robinson

Sophia Fareri

William Keane

Jennifer Soler

Delian Colon-Burgos

Haley Brackett

Lam Pham

Sunrose Rousnee

Nandini Patel

Jenna Krick

Savannah Bogari

Hunter Leisey

Aidan Seyler

Bradley Medina

David Turonis

Jenna Tumelty

Julia Clemens

Francesca Modica

Owen Elliott

Devon Olive

Sean Bettenhausen

Jessica Skinner

John O'Toole Jr.

Corynne Wolven

Katherine Lee

Sydney Smichnick

Megan Fitzgibbon

Hailey Hurst

Skyeler Cella

Lindsay Madden

Courtney Sterner

Sarah Mackey

Tyler Shannon

Abbie Fish

Jake Donovan

Camryn Moyer

Ian Mon

Kathryn D'Angelo

Marissa Ulchaker

Sarabeth Bowmaster

Timothy Nevil

Katelyn Weber

Hunter Smith

Phoebe Cykosky

Marc Lussier

Lauren Mann

Jack Inserra

Justin Stopar

Jayson O'Connell

Angelica Dunham

Julia Hornick

Jake Ammermann

Shaun Stafford

Ian Cox

Nicholas Gehman

Anton Aluquin

Alexander Wind

Shreya Gulati

Alaina Shaffer

Jessica Leonard

Jason Vanderhoff

Aidan Steininger

Roger Newman

Ryan Halloran

Matthew Wegener

Hanna Friedenberger

Tyler Presutti

Bridget Doherty

Nick Perricone

Julia Horstman

Rich Bundy

Hannah Kirby

Sarah Mattern

Claudia Knapp

Jamie Batey

Kristina Edwards

Alexis Daniel

Ryan White

Angelina Alves

Danielle Sekelsky

Aimee Slowik

Samantha Van Seters

Jillian Ark

Peyton Mehalick

Kendall Woods

Elizabeth Kittle

Ella Mannarelli

Jaden Sconzo

Jessica Mordan

Alyssa Arroyo

Halie Bien

Evelyn Schendler

Mary Meier

Ava Matarese

Alexa Rosenberger

Kaitlin Dabney

Josephine Currie

Kelly Mischler

Sophia Attiliis

Abigail Broughton

Evan Briggs

Megan Straley

Gabrielle Kedrie

Jonathan Mclaughlin

Shannon Northey

Andrew Haling

Isabelle Sares Mccabe

Cassandra Clayton

Jake Davidson

Chris Surkosky

Aubrey Brunner

Kate Trizzino

Isabella Baka

Julia Araujo

Maddie Blodgett

Grace Wagner

Meghan Nelson

Madison Kodman

Caroline Maksym

Catherine Swiger

Casey Ems

Shannon Boyd

Julia Rothweiler

Jack Lindenmuth

Samantha Freed

Abigail Delellis

Braden Painter

Griffin Jackson

Michael Scribner

Dominic Labricciosa

Hailey Speicher

Timothy Landmesser

Anne Newman

Madeline Croyle

Jorge Durango Espin

Tristan Farnell

Maia Kesselmark

Caitlin Johnson

Jillian Berardo

Sydney Berardo

Carley Calcao

Annalise Bickley

Michael Mcdermott

Niko Marsh

Alex Ryan

Olivia Olsen

Megan Caputo

Anushka Mohapatra

Luke Waldman

Patrick Feehan

Alyssa Scappaticci

Samantha Varano

Devon Gelman

Alex Grabowski

Jenna Olsakowski

Madelynn Lucidi

Alyssa Linde

Danielle Carter

Tyler Thornton

Joseph Imperial

Samantha Kaelin

Elizabeth Rader

Audrey Carrell

Kasey Mcmahon

Jenna Flatley

Matt Specht

Annabelle Bernard

Jacey Napierski

Gianna Carlucci

Curran O'Donnell

Riley Noga

Natalie Sassano

Emma Olofson

Shelby Odell

Shaelyn Dowd

Caleb Roden

Natalie Rentzel

Devon Kelly

James Liotta

Luke Benson

Caitlyn Garrity

Landrey Quinn

Carter Bucks

Matt Saghir

Grace Stampien

Tori Kovalchick

Abigail Grim

Madison Mcsherry

Lea Lenker

Katelyn Cocco

Anna Samborsky

Katie Delo

Brett Ostrover

Jonathan Devincenzo Bartley

Corinne Purisky

Emma Scholl

Nathan Quint

Emily Barr

Kamme Guisto

Emma Geiser

Morgan Bonner

Everly Kase

Lauren Savini

Madison Entriken

