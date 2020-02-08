THON has released the names of its 2020 dancers.
The 46-hour dance marathon will kick off in less than two weeks.
The following students will dance this year "for the kids."
RELATED
With THON 2020 just around the corner, those who will be dancing at this year’s 46-hour mara…
The list includes dancers and their numbers, according to the THON website.
- 1A Katelyn Kovatch
- 1B Preston Kidder
- 2A Nathaniel Wilson
- 2B Steven Budzinski
- 3A Rachael Moyer
- 3B Suraj Nair
- 4A Hannah Canil
- 4B Jack Dunphy
- 4C Robert Kight
- 5A Emma Brown
- 5B Kristen Schwab
- 5C Nicholas Brady
- 6A Katherine Dolf
- 6B Sophie Vouvalis
- 6C Lindsey Engleman
- 7A Kristin Denezza
- 7B Gianna Wilkie
- 8A Emily Delor
- 8B Julia Massari
- 8C Elliot Solomon
- 9A Kristina Baxter
- 9B Eric Spohn
- 10A Danielle Kim
- 10B Alexandra Bardusch
- 11A Abigayle Sheasley
- 11B Amy Roth
- 11C Timothy Radwanski
- 12A Scott Kohler
- 12B Samantha Walker
- 12C Connor Guilfoil
- 13A Alexander Roker
- 13B Erin Contiliano
- 13C Grace Bruggemeier
- 14A Paige Borst
- 14B Barrett Wyland
- 15A Phoebe McClincy
- 15B Donovan Brown
- 16A Alexis Slowinski
- 16B Andres Perez
- 16C Jonah Vitale
- 17A Michael Frazetta
- 17B Ryan McCullough
- 18A Ryan Wissler
- 18B Tyler Mitchell
- 19A Leeana Gretsky
- 19B Vraj Patel
- 20A Eric Thompson
- 20B IAN MCGOWAN
- 21A Erin Wolfe
- 21B Abigail Dearden
- 22A Ashley Hayford
- 22B Katelyn Hoover
- 23A Nicholas McGrath
- 23B Brice Holzhauer
- 24A Rachel Silberstein
- 24B Kacey Gill
- 25A Kaitlyn Kozick
- 25B Thomas Piatt
- 26A Emily Lancia
- 26B Grace Murray
- 26C Grace Waldren
- 27A Isabella Speer
- 27B Virginia Hankins
- 27C Christopher Matthias
- 28A Jordan Bibb
- 28B Liam Parrish
- 28C Dane Mcgrath
- 29A Olivia Torres
- 29B Anmol Mahawar
- 30A Lauren Goldin
- 30B Olivia Orth
- 31A Adam Schwartz
- 31B Ryan Schuster
- 32A Kennedy Eyer
- 32B Elizabeth Magaha
- 32C Rachel Zeitzer
- 33A Nicholas Papandrea
- 33B Daniel Boothroyd
- 34A Keith Rieser
- 34B Brianna Boyle
- 34C Megan Nero
- 35A Paola Goetz
- 35B Rachel Rawdin
- 35C Tatiana DiSalvo
- 36A Carina Papa
- 36B Taryn Linker
- 37A Lauren Cooksey
- 37B Amannda Andrade
- 37C Amanda Weikert
- 38A Megan Welles
- 38B Zachary Long
- 39A Regan Murphy
- 39B Stephen Clouse
- 39C Maria Capo
- 40A Julia Prokopik
- 40B Jonathan Ruggiero
- 40C Nicholas Pagano
- 41A Amanda Kaloz
- 41B Megan Hughes
- 42A Julia Loane
- 42B Logan Carter
- 43A Brandon Falzon
- 43B Kyle Hanson
- 43C Samuel Corazza
- 44A Bridgette Barbour
- 44B Morgan Richards
- 45A Abigail Dunay
- 45B Julia Blacker
- 46A Lydia Holt
- 46B Taylor Butler
- 47A Heather Witherow
- 47B Sarah Voris
- 48A Patrick Scheri
- 48B Nicholas Evans
- 49A Thomas Keenan
- 49B Sean Whiteman
- 50A Lauren Hauptschein
- 50B Sofia Viebranz
- 51A Trent Weister
- 51B Trey Campbell
- 52A Zachary Guthrie
- 52B Miranda Hillyard
- 53A Amanda DeNucci
- 53B Megan Schwartz
- 53C Natalie Burns
- 54A Alexander Karpen
- 54B Matthew Goldsmith
- 54C Alex Myers
- 55A Megan Conley
- 55B Alexis Passaro
- 56A Drew Bennison
- 56B Samuel Lewis
- 57A Aaron Crist
- 57B Emily Briselli
- 58A Lindsey Quinn
- 58B Nicole Chadwick
- 59A Jack McCune
- 59B Sarah Sher
- 60A Sarah Witty
- 60B Andrew Kirsch
- 61A Hannah Patton
- 61B Ryan Stanga
- 62A Katie Desch
- 62B Meaghan Reed
- 62C Daniel Ehrlich
- 63A Sara Soliman
- 63B Julia Duemler
- 63C Jenna Pelowitz
- 64A Lauren Musselman
- 64B Benjamin Davenport
- 65A Benjamin Ames
- 65B Justin Gieseler
- 66A Katherine Yuen
- 66B Cheyenne Johnson
- 66C Alexander Hoffman
- 67A Brooke Fava
- 67B Maria Pauline
- 68A Jake Doyle
- 68B Jack Myers
- 68C Christopher Byrum
- 69A Marcela Criado
- 69B Rachel Zdebski
- 70A Sean Krumpe
- 70B Rayna Miller
- 70C Sarah Kissel
- 71A Kelsey Fenimore
- 71B Andrew Weller
- 71C Hannah Morris
- 72A Austin Sperl
- 72B Matthew Balogh
- 72C Baylee Robey
- 73A Alyssa Green
- 73B Emily Bliemeister
- 74A David Bowdler
- 74B Kara Hamilton
- 74C Emma Burd
- 75A KC Beck
- 75B Marisa Pugliese
- 76A Alex Miller
- 76B Bliss Blenman
- 77A Mackenzie Fitzgerald
- 77B Danielle Malpeli
- 77C Brandon Singer
- 78A Jada Carwll
- 78B Taylor Wegelin
- 78C Peter Jr.
- 79A Jake Lynch
- 79B Adam Mahmood
- 80A Alexander Hopple
- 80B Diana Weidner
- 81A Lyndsey Byers
- 81B Mary Kate Cipollone
- 82A Ruth Warren
- 82B Laura Playle
- 82C Dante DiStefano
- 83A Samantha Lawrence
- 83B Hannah Wall
- 83C Anna Saginario
- 84A Christina Veintimilla
- 84B Christopher Helle
- 85A James Puzo
- 85B Matthew Mineo
- 86A Gwendolyn Hoffman
- 86B Monica Mohler
- 87A Carina Lindrooth
- 87B Karleigh Lukasik
- 88A Brianna Bannister
- 88B Kristin Dicks
- 88C Alexander Merchant
- 89A Donald III
- 89B Sean Kosslow
- 90A Abbey Knoepfel
- 90B Kirsten Coulton
- 91A Rose Gogal
- 91B Kayli Rentzel
- 92A Sabrina Zanolini
- 92B Olivia Nealis
- 93A Emily Eaton
- 93B Shelby Hoffman
- 93C Tyler Dolgos
- 94A Cara Dunfee
- 94B Noah Chast
- 94C Patrick Rothweiler
- 95A Colleen Marron
- 95B Bailey MacDowell
- 96A Elizabeth Gallagher
- 96B Brandon Tran
- 96C Sabrina Dobron
- 97A Margaret Duffy
- 97B Ethan Conway
- 98A Isabella Currie
- 98B Laura Angelone
- 99A Paige Johnson
- 99B Kari Baughman
- 99C Sydney Lingenfelter
- 100A Hayley Miller
- 100B Mayes Lane
- 100C Jaime Farrell
- 101A Jacquelyn Eagleson
- 101B Robert Schweitzer
- 101C Benjamin Lucier
- 102A Molly Younghans
- 102B Patrick Winch
- 103A Annie Paulik
- 103B Alex Pichi
- 104A Kortlyn Kohl
- 104B Jenna Kokoskie
- 105A Taylor Woods
- 105B Clay Moyer
- 106A Madison Ansbach
- 106B Elizabeth Cooney
- 107A Christopher Sosnowski
- 107B Evan Patrick
- 108A sarah welsh
- 108B Jonathan Seagers
- 108C Colin Cahill
- 109A Patricia Cierniak
- 109B Elaina Cohen
- 110A Adrian Casey
- 110B Jacob Zeigler
- 111A Madison Shirley
- 111B Kirsten Tercek
- 112A Ashton Yoder
- 112B Tommy Egan
- 113A Abdelhady Abuolba
- 113B James Holland
- 114A Abigail Logan
- 114B Nd Ekpa
- 115A Neeha Thulasiram
- 115B Jonathan Schofield
- 116A Gianna Foglia
- 116B Bradyn Claycomb
- 117A Marley O’Brien
- 117B Angela Azevedo
- 118A Lauren Alexander
- 118B Emily Minor
- 119A Erin Bevilacqua
- 119B Kevin Crust
- 120A Brett Gibbs
- 120B Kerry Lyons
- 120C Jaclyn Rothenberg
- 121A Shelby Karr
- 121B Matthew Koskinen
- 121C Lindsey Maiale
- 122A Zachary Corey
- 122B Caitlyn McKinley
- 123A Keith Ostrowski
- 123B Sarah Weston
- 124A Nicholas Mikolinis
- 124B Anuhya Peruri
- 125A Taylor Wrazen
- 125B Jhenna-Sophia Trikha
- 126A James Cook
- 126B Emma Davin
- 127A Thomas Novak
- 127B Alison Lightfoot
- 128A Tyler Turcheck
- 128B Ashley Moll
- 129A Jennifer Taylor
- 129B Paige Barlow
- 129C Alvin Chen
- 130A Gianna Iannotti
- 130B Shelby Snow
- 130C Jacob Spagnola
- 131A Emily Strauss
- 131B Kevin Sheridan
- 131C Michael Steppe
- 132A Jess Holmes
- 132B Olivia Clark
- 133A Laura Hurtado
- 133B Lindsay Dudis
- 134A Evan Rooney
- 134B Liam Barr
- 134C Jack Frantz
- 135A Allison Magee
- 135B Sara Whelan
- 136A Evan Vanyo
- 136B Andrew Lee
- 137A Sarah Wyatt
- 137B Anna Logerfo
- 137C Katelyn Knorr
- 138A Alexis Lukaszewski
- 138B Conor Whitlark
- 139A Alicia Santarsiero
- 139B John Squatrito
- 140A Lauren Rzucidlo
- 140B David Jobs
- 141A Kateryna Okhrimchuk
- 141B Emily Pilewicz
- 142A Skylier Smith
- 142B David Ross
- 143A Cole Wolf
- 143B Michael Jr.
- 144A Melissa Maisel
- 144B Jordanna Pravato
- 144C Nicole Gresen
- 145A Brooke Kieserman
- 145B Eric Phythyon
- 146A Peter Bridgewater
- 146B Kyle Pollock
- 147A Tyus Yeingst
- 147B Kyra Olweiler
- 148A David O’Leary
- 148B Joshua Loren Africa
- 149A Jacob Mitchell
- 149B Anna McComb
- 150A Austin Conti
- 150B Alyanna Torres
- 151A Judy Kahn
- 151B Kayla Clements
- 151C Zachary Pasquinelli
- 152A Jaspreet Behl
- 152B Gabrielle Klein
- 152C Justin Ceasar
- 153A David Peters
- 153B Tyler Kreger
- 154A Emma Angotti
- 154B Sarah Boyd
- 154C Shannon Cikowski
- 155A Michael Emhof
- 155B Christopher North
- 156A Ashlin Brooks
- 156B Emily Salter
- 157A Alexander Moon
- 157B Conor Barber
- 158A Christine Turse
- 158B Meghann Principe
- 158C Camille Principe
- 159A Danielle Brockstein
- 159B Melanie Hendel
- 159C Sydney Wolff
- 160A Aidan Donaher
- 160B Austin Edelman
- 161A Patrick D’Orsogna
- 161B Tyler Reed
- 162A Shannon Walker
- 162B Maude Tarbox
- 163A Noelle Leinenbach
- 163B Dylan Knaub
- 163C Dylan McKelvey
- 164A Harrison Haushalter
- 164B Kelly Bannon
- 165A Kylie Weaver
- 165B Ryan Schneider
- 166A Casey Sawyer
- 166B Brady Sawyer
- 167A Kevin Batchelor
- 167B Sarah Jensen
- 168A Mitchell Pan
- 168B Jennifer Galka
- 169A Sam Chakir
- 169B Autumn Barber
- 170A Olivia Dutcher
- 170B Alyssa Ciolko
- 171A Jason Beck
- 171B Holly Spinner
- 172A Kline Williams
- 172B Kieler Hoffman
- 172C Alex Harlan
- 173A Isabel Reiman
- 173B Mallorie Marrone
- 174A Emma Aigeldinger
- 174B Jonathan Kaschak
- 174C Kaitlyn Amaro
- 175A Hannah Evans
- 175B Danielle Tanger
- 176A Erin Sabados
- 176B Andrew Trench
- 177A Madison Sheeren
- 177B Angela Demarco
- 177C Tyler Jones
- 178A Benjamin Woytowich
- 178B Aliza Selznick
- 179A Carly Blonski
- 179B Shawn Jr.
- 179C Luke Bruner
- 180A Kristen Giron
- 180B Tanner Lawrence
- 181A Molly Lynch
- 181B Katie Ridenour
- 182A Kayla Mchugh
- 182B Lauren Jackson
- 182C Haley Rodrigue
- 183A Karen Dedinsky
- 183B Taylor Young
- 183C Nicola Guisewhite
- 184A Cole Ensminger
- 184B Cassidy Himmelberger
- 185A Alyssa Dedrick
- 185B Cassandra Delacruz
- 186A Ryan Blonski
- 186B Michael Goggin
- 187A Pierre Reedy
- 187B Kerry Abello
- 187C Sarafina Valenti
- 188A Emily Sciorra
- 188B Jaida Travascio-Green
- 189A Brendan Murphy
- 189B Haseeb Ali
- 190A Emily Pedano
- 190B Katie Luteran
- 191A Karlie Caruk
- 191B Abigail Wormer
- 191C Jarod Baker
- 192A Fabiola Hernandez
- 192B Rachel Cooper
- 192C Elise Elizondo
- 193A Rileigh O’Brien
- 193B Devon Tighe
- 194A Ellis Stewart
- 194B Brittany Read
- 195A Reagan Thomson
- 195B Shannon Susi
- 196A Christopher Walsh
- 196B Jakob Swartley
- 197A Andrew Cleek
- 197B Timothy Phillips
- 198A Tyler Barry
- 198B Sydney Fedor
- 199A Elyse Sanford
- 199B Saige Cestone
- 200A Alexis Williams
- 200B Brandon Demchak
- 200C Hailie Rusko
- 201A Hayley White
- 201B Grace Yoo
- 201C Morgan Pytlak
- 202A Casey Kerrigan
- 202B Allison Maleski
- 203A Brooke Schaffer
- 203B Brian Funk
- 204A John Eizenhafer
- 204B Emily Gralewski
- 205A Kylee Arms
- 205B Hunter Spisak
- 206A Lacey Walker
- 206B Mia Lancellotti
- 207A Madison Emanski
- 207B Nina Macelko
- 207C Isaac Harbison
- 208A Alyssa Kell
- 208B Amanda Hicks
- 208C Robert III
- 209A Allison Cleary
- 209B Blake Smith
- 209C Matthew Rice
- 210A Paige MacConnell
- 210B Reiley Lonergan
- 211A Victoria Carrick
- 211B Luke Vaughters
- 212A Joseph Monkiewicz
- 212B Sebastian Kukielka
- 213A Olivia Tota
- 213B Vincent Birch
- 214A Courtney Target
- 214B Katherine Martin
- 214C John Francis
- 215A Nathan Holt
- 215B Scott Wagner
- 215C Teresa Digioia
- 216A Carly Blumenthal
- 216B Phoebe Tabakin
- 217A Brian Gilbride
- 217B Dennis Focas
- 218A Bryan Byerly
- 218B David Munoz
- 218C Rimaz Mustfa
- 219A Rory Hoffman
- 219B Nathan Eyster
- 220A Baylee Hawk
- 220B Caitlin Travis
- 221A Rogen Shaffer
- 221B Maddisen Cook
- 222A Laura McKinney
- 222B Kylee McGuigan
- 223A Kyle Funelas
- 223B Joshua Lapitan
- 224A Delaney Hussey
- 224B Brennan Cornwall
- 225A Delaney Golden
- 225B CJ Maron
- 226A Emma Frost
- 226B Hailey Atiyeh
- 226C John Stedge
- 227A Allie Ryave
- 227B Dana Carrato
- 228A Emily Fisher
- 228B Avani Gandhi
- 229A Jack Frisbie
- 229B Caleb Martin
- 230A Tiffany Powell
- 230B Samantha Dallier
- 231A Nicholas Smargiassi
- 231B Alyssa Mandarino
- 232A Jordan Ficca
- 232B Rebecca Might
- 233A Hunter Maholic
- 233B Andrew Cook
- 234A Jack Walker
- 234B Ashley Sharpe
- 234C Alexis Kobusinski
- 235A Kathleen Murphy
- 235B Hunter Frazier
- 236A Akhil Maheshwari
- 236B Parth Patel
- 237A Melany Mazaleski
- 237B Janae Longenecker
- 237C Marissa Rizzolo
- 238A Rachel Luke
- 238B Kate Wisniewski
- 239A Daniel Jucker
- 239B Matthew Gemmel
- 240A Katherine Winner
- 240B Zachary Bawduniak
- 241A Elizabeth Jasilionis
- 241B Kaitlin Wagner
- 242A Natalie Ament
- 242B Stephen Botek
- 243A Allison Linton
- 243B Selma Paul
- 243C Dante Marcucci
- 244A Samantha Berte
- 244B Mitchell Adler
- 244C Justin Henson
- 245A Caroline Fish
- 245B Matt Hoffman
- 246A Pamela McAllister
- 246B Alexia Mazzarella
- 247A Ryan Coleman
- 247B Grace Marchezak
- 248A Brendan Granahan
- 248B John Delaney
- 248C Johanna Nasman
- 249A Eric Morin
- 249B Andrew Stuardi
- 249C Emily Parini
- 250A Allison Dowe
- 250B Brian Groom
- 251A Rui Bai
- 251B Yinuo Kong
- 252A Megan Davis
- 252B Joy Kim
- 253A Patrick Kilker
- 253B Ryan Kerrigan
- 253C Jacob Jurich
- 254A Erin Hines
- 254B Meghan Chicano
- 255A Brenna Stone
- 255B Emily Deivert
- 256A Kyra Phelps
- 256B Sarah Thompson
- 257A Jonathan Lawrence
- 257B Patricia Kline
- 258A Thomas Leonard
- 258B Jillian Kreglow
- 259A Krishnal Zaver
- 259B Brandon Ma
- 260A Courtney Cherry
- 260B Kimberly Anderson
- 261A Nicole Schneider
- 261B Cindy Chen
- 261C Kyle Madore
- 262A Ryan Lawrence
- 262B Julia Sherwin
- 263A Conor Boston
- 263B Melissa Martin
- 264A Celine Mojica
- 264B Marco Planchart
- 265A Julia Rickert
- 265B Rebecca Mongeluzi
- 265C Katherine Proto
- 266A Colin Price
- 266B Brian Fradkin
- 267A Anna Mansfield
- 267B Emma Farinelli
- 268A Kaeli Simmons
- 268B Nora Burke
- 269A Julie Hubley
- 269B Madelyn Genre
- 270A Ally Borgia
- 270B Maria Borgia
- 271A Emily Sachs
- 271B elizabeth baldwin
- 272A Mary Norris
- 272B Abigail Washabaugh
- 273A Emilia Livi
- 273B Matthew Parrish
- 274A Katie Swanson
- 274B Phillip White
- 275A Alexandra Brown
- 275B Taylor Viola
- 276A Rayna Landa
- 276B Casey Lieberman
- 277A Nicole Dutzman
- 277B Mengyi Sun
- 278A Greg Belluscio
- 278B Jack Koons
- 279A Christopher Chong
- 279B Alexandra Dorner
- 280A Erin Lane
- 280B Bryan Cammon
- 281A Rose McDaid
- 281B Jordan Pietrafitta
- 282A Abby McMenamin
- 282B Caroline Dawson
- 283A Claire Ampthor
- 283B Juliana Gidaro
- 284A Andrea Glaser
- 284B Libby Sarra
- 285A Megan Galderise
- 285B Megan Godfrey
- 286A Mitch Dobbs
- 286B Samantha Birkl
- 287A Christina Rowland
- 287B Christian Daugherty
- 288A Zachary Sowa
- 288B Eric Gaspich
- 289A Rebecca Reeves
- 289B Lauren Saello
- 290A Avery Gross
- 290B Leigha Petuck
- 291A Katie Wotus
- 291B Joey Lux
- 292A Hallie Newman
- 292B Carly Fried
- 293A Rachel Ball
- 293B Allison Naramore
- 294A Alexandra Jones
- 294B Colleen Tracy
- 295A Sarah Ramey
- 295B Eric Degolier
- 296A Taylor Evans
- 296B Haley Duffy
- 297A Nicole Wills
- 297B Hannah Caminiti
- 298A Rachel Zeolla
- 298B Allyson Lutter
- 299A Anna Byland
- 299B Elizabeth Sophie Rodriguez Vivas
- 300A Katelyn Hottle
- 300B Caroline Manley
- 301A Erin Menarde
- 301B Danielle Willis
- 302A Yachao Yang
- 302B Yangyue Zou
- 303A Claire Airo
- 303B Sarah Dragon
- 304A Riley Cummis
- 304B Ashley Skayhan
- 305A Hillary Hathaway
- 305B Kristen Brower
- 306A Lora Ashkenazy
- 306B Jacqueline Gotthold
- 307A Rudy Shadle
- 307B Bria Schneider
- 308A Hailey Levi
- 308B Riley Horner
- 309A Gabrielle Senkow
- 309B Kyle Rucki
- 310A Kathryn O’Hara
- 310B Madeline Anasiewicz
- 311A Gianna Merlino
- 311B Claire Reichelt
- 312A Kaeleigh Natale
- 312B Reagan Mulholland
- 313A Courtney Manns
- 313B Emily Tuite
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