THON has released the names of its 2020 dancers.

The 46-hour dance marathon will kick off in less than two weeks.

The following students will dance this year "for the kids."

The list includes dancers and their numbers, according to the THON website.

1A Katelyn Kovatch

1B Preston Kidder

2A Nathaniel Wilson

2B Steven Budzinski

3A Rachael Moyer

3B Suraj Nair

4A Hannah Canil

4B Jack Dunphy

4C Robert Kight

5A Emma Brown

5B Kristen Schwab

5C Nicholas Brady

6A Katherine Dolf

6B Sophie Vouvalis

6C Lindsey Engleman

7A Kristin Denezza

7B Gianna Wilkie

8A Emily Delor

8B Julia Massari

8C Elliot Solomon

9A Kristina Baxter

9B Eric Spohn

10A Danielle Kim

10B Alexandra Bardusch

11A Abigayle Sheasley

11B Amy Roth

11C Timothy Radwanski

12A Scott Kohler

12B Samantha Walker

12C Connor Guilfoil

13A Alexander Roker

13B Erin Contiliano

13C Grace Bruggemeier

14A Paige Borst

14B Barrett Wyland

15A Phoebe McClincy

15B Donovan Brown

16A Alexis Slowinski

16B Andres Perez

16C Jonah Vitale

17A Michael Frazetta

17B Ryan McCullough

18A Ryan Wissler

18B Tyler Mitchell

19A Leeana Gretsky

19B Vraj Patel

20A Eric Thompson

20B IAN MCGOWAN

21A Erin Wolfe

21B Abigail Dearden

22A Ashley Hayford

22B Katelyn Hoover

23A Nicholas McGrath

23B Brice Holzhauer

24A Rachel Silberstein

24B Kacey Gill

25A Kaitlyn Kozick

25B Thomas Piatt

26A Emily Lancia

26B Grace Murray

26C Grace Waldren

27A Isabella Speer

27B Virginia Hankins

27C Christopher Matthias

28A Jordan Bibb

28B Liam Parrish

28C Dane Mcgrath

29A Olivia Torres

29B Anmol Mahawar

30A Lauren Goldin

30B Olivia Orth

31A Adam Schwartz

31B Ryan Schuster

32A Kennedy Eyer

32B Elizabeth Magaha

32C Rachel Zeitzer

33A Nicholas Papandrea

33B Daniel Boothroyd

34A Keith Rieser

34B Brianna Boyle

34C Megan Nero

35A Paola Goetz

35B Rachel Rawdin

35C Tatiana DiSalvo

36A Carina Papa

36B Taryn Linker

37A Lauren Cooksey

37B Amannda Andrade

37C Amanda Weikert

38A Megan Welles

38B Zachary Long

39A Regan Murphy

39B Stephen Clouse

39C Maria Capo

40A Julia Prokopik

40B Jonathan Ruggiero

40C Nicholas Pagano

41A Amanda Kaloz

41B Megan Hughes

42A Julia Loane

42B Logan Carter

43A Brandon Falzon

43B Kyle Hanson

43C Samuel Corazza

44A Bridgette Barbour

44B Morgan Richards

45A Abigail Dunay

45B Julia Blacker

46A Lydia Holt

46B Taylor Butler

47A Heather Witherow

47B Sarah Voris

48A Patrick Scheri

48B Nicholas Evans

49A Thomas Keenan

49B Sean Whiteman

50A Lauren Hauptschein

50B Sofia Viebranz

51A Trent Weister

51B Trey Campbell

52A Zachary Guthrie

52B Miranda Hillyard

53A Amanda DeNucci

53B Megan Schwartz

53C Natalie Burns

54A Alexander Karpen

54B Matthew Goldsmith

54C Alex Myers

55A Megan Conley

55B Alexis Passaro

56A Drew Bennison

56B Samuel Lewis

57A Aaron Crist

57B Emily Briselli

58A Lindsey Quinn

58B Nicole Chadwick

59A Jack McCune

59B Sarah Sher

60A Sarah Witty

60B Andrew Kirsch

61A Hannah Patton

61B Ryan Stanga

62A Katie Desch

62B Meaghan Reed

62C Daniel Ehrlich

63A Sara Soliman

63B Julia Duemler

63C Jenna Pelowitz

64A Lauren Musselman

64B Benjamin Davenport

65A Benjamin Ames

65B Justin Gieseler

66A Katherine Yuen

66B Cheyenne Johnson

66C Alexander Hoffman

67A Brooke Fava

67B Maria Pauline

68A Jake Doyle

68B Jack Myers

68C Christopher Byrum

69A Marcela Criado

69B Rachel Zdebski

70A Sean Krumpe

70B Rayna Miller

70C Sarah Kissel

71A Kelsey Fenimore

71B Andrew Weller

71C Hannah Morris

72A Austin Sperl

72B Matthew Balogh

72C Baylee Robey

73A Alyssa Green

73B Emily Bliemeister

74A David Bowdler

74B Kara Hamilton

74C Emma Burd

75A KC Beck

75B Marisa Pugliese

76A Alex Miller

76B Bliss Blenman

77A Mackenzie Fitzgerald

77B Danielle Malpeli

77C Brandon Singer

78A Jada Carwll

78B Taylor Wegelin

78C Peter Jr.

79A Jake Lynch

79B Adam Mahmood

80A Alexander Hopple

80B Diana Weidner

81A Lyndsey Byers

81B Mary Kate Cipollone

82A Ruth Warren

82B Laura Playle

82C Dante DiStefano

83A Samantha Lawrence

83B Hannah Wall

83C Anna Saginario

84A Christina Veintimilla

84B Christopher Helle

85A James Puzo

85B Matthew Mineo

86A Gwendolyn Hoffman

86B Monica Mohler

87A Carina Lindrooth

87B Karleigh Lukasik

88A Brianna Bannister

88B Kristin Dicks

88C Alexander Merchant

89A Donald III

89B Sean Kosslow

90A Abbey Knoepfel

90B Kirsten Coulton

91A Rose Gogal

91B Kayli Rentzel

92A Sabrina Zanolini

92B Olivia Nealis

93A Emily Eaton

93B Shelby Hoffman

93C Tyler Dolgos

94A Cara Dunfee

94B Noah Chast

94C Patrick Rothweiler

95A Colleen Marron

95B Bailey MacDowell

96A Elizabeth Gallagher

96B Brandon Tran

96C Sabrina Dobron

97A Margaret Duffy

97B Ethan Conway

98A Isabella Currie

98B Laura Angelone

99A Paige Johnson

99B Kari Baughman

99C Sydney Lingenfelter

100A Hayley Miller

100B Mayes Lane

100C Jaime Farrell

101A Jacquelyn Eagleson

101B Robert Schweitzer

101C Benjamin Lucier

102A Molly Younghans

102B Patrick Winch

103A Annie Paulik

103B Alex Pichi

104A Kortlyn Kohl

104B Jenna Kokoskie

105A Taylor Woods

105B Clay Moyer

106A Madison Ansbach

106B Elizabeth Cooney

107A Christopher Sosnowski

107B Evan Patrick

108A sarah welsh

108B Jonathan Seagers

108C Colin Cahill

109A Patricia Cierniak

109B Elaina Cohen

110A Adrian Casey

110B Jacob Zeigler

111A Madison Shirley

111B Kirsten Tercek

112A Ashton Yoder

112B Tommy Egan

113A Abdelhady Abuolba

113B James Holland

114A Abigail Logan

114B Nd Ekpa

115A Neeha Thulasiram

115B Jonathan Schofield

116A Gianna Foglia

116B Bradyn Claycomb

117A Marley O’Brien

117B Angela Azevedo

118A Lauren Alexander

118B Emily Minor

119A Erin Bevilacqua

119B Kevin Crust

120A Brett Gibbs

120B Kerry Lyons

120C Jaclyn Rothenberg

121A Shelby Karr

121B Matthew Koskinen

121C Lindsey Maiale

122A Zachary Corey

122B Caitlyn McKinley

123A Keith Ostrowski

123B Sarah Weston

124A Nicholas Mikolinis

124B Anuhya Peruri

125A Taylor Wrazen

125B Jhenna-Sophia Trikha

126A James Cook

126B Emma Davin

127A Thomas Novak

127B Alison Lightfoot

128A Tyler Turcheck

128B Ashley Moll

129A Jennifer Taylor

129B Paige Barlow

129C Alvin Chen

130A Gianna Iannotti

130B Shelby Snow

130C Jacob Spagnola

131A Emily Strauss

131B Kevin Sheridan

131C Michael Steppe

132A Jess Holmes

132B Olivia Clark

133A Laura Hurtado

133B Lindsay Dudis

134A Evan Rooney

134B Liam Barr

134C Jack Frantz

135A Allison Magee

135B Sara Whelan

136A Evan Vanyo

136B Andrew Lee

137A Sarah Wyatt

137B Anna Logerfo

137C Katelyn Knorr

138A Alexis Lukaszewski

138B Conor Whitlark

139A Alicia Santarsiero

139B John Squatrito

140A Lauren Rzucidlo

140B David Jobs

141A Kateryna Okhrimchuk

141B Emily Pilewicz

142A Skylier Smith

142B David Ross

143A Cole Wolf

143B Michael Jr.

144A Melissa Maisel

144B Jordanna Pravato

144C Nicole Gresen

145A Brooke Kieserman

145B Eric Phythyon

146A Peter Bridgewater

146B Kyle Pollock

147A Tyus Yeingst

147B Kyra Olweiler

148A David O’Leary

148B Joshua Loren Africa

149A Jacob Mitchell

149B Anna McComb

150A Austin Conti

150B Alyanna Torres

151A Judy Kahn

151B Kayla Clements

151C Zachary Pasquinelli

152A Jaspreet Behl

152B Gabrielle Klein

152C Justin Ceasar

153A David Peters

153B Tyler Kreger

154A Emma Angotti

154B Sarah Boyd

154C Shannon Cikowski

155A Michael Emhof

155B Christopher North

156A Ashlin Brooks

156B Emily Salter

157A Alexander Moon

157B Conor Barber

158A Christine Turse

158B Meghann Principe

158C Camille Principe

159A Danielle Brockstein

159B Melanie Hendel

159C Sydney Wolff

160A Aidan Donaher

160B Austin Edelman

161A Patrick D’Orsogna

161B Tyler Reed

162A Shannon Walker

162B Maude Tarbox

163A Noelle Leinenbach

163B Dylan Knaub

163C Dylan McKelvey

164A Harrison Haushalter

164B Kelly Bannon

165A Kylie Weaver

165B Ryan Schneider

166A Casey Sawyer

166B Brady Sawyer

167A Kevin Batchelor

167B Sarah Jensen

168A Mitchell Pan

168B Jennifer Galka

169A Sam Chakir

169B Autumn Barber

170A Olivia Dutcher

170B Alyssa Ciolko

171A Jason Beck

171B Holly Spinner

172A Kline Williams

172B Kieler Hoffman

172C Alex Harlan

173A Isabel Reiman

173B Mallorie Marrone

174A Emma Aigeldinger

174B Jonathan Kaschak

174C Kaitlyn Amaro

175A Hannah Evans

175B Danielle Tanger

176A Erin Sabados

176B Andrew Trench

177A Madison Sheeren

177B Angela Demarco

177C Tyler Jones

178A Benjamin Woytowich

178B Aliza Selznick

179A Carly Blonski

179B Shawn Jr.

179C Luke Bruner

180A Kristen Giron

180B Tanner Lawrence

181A Molly Lynch

181B Katie Ridenour

182A Kayla Mchugh

182B Lauren Jackson

182C Haley Rodrigue

183A Karen Dedinsky

183B Taylor Young

183C Nicola Guisewhite

184A Cole Ensminger

184B Cassidy Himmelberger

185A Alyssa Dedrick

185B Cassandra Delacruz

186A Ryan Blonski

186B Michael Goggin

187A Pierre Reedy

187B Kerry Abello

187C Sarafina Valenti

188A Emily Sciorra

188B Jaida Travascio-Green

189A Brendan Murphy

189B Haseeb Ali

190A Emily Pedano

190B Katie Luteran

191A Karlie Caruk

191B Abigail Wormer

191C Jarod Baker

192A Fabiola Hernandez

192B Rachel Cooper

192C Elise Elizondo

193A Rileigh O’Brien

193B Devon Tighe

194A Ellis Stewart

194B Brittany Read

195A Reagan Thomson

195B Shannon Susi

196A Christopher Walsh

196B Jakob Swartley

197A Andrew Cleek

197B Timothy Phillips

198A Tyler Barry

198B Sydney Fedor

199A Elyse Sanford

199B Saige Cestone

200A Alexis Williams

200B Brandon Demchak

200C Hailie Rusko

201A Hayley White

201B Grace Yoo

201C Morgan Pytlak

202A Casey Kerrigan

202B Allison Maleski

203A Brooke Schaffer

203B Brian Funk

204A John Eizenhafer

204B Emily Gralewski

205A Kylee Arms

205B Hunter Spisak

206A Lacey Walker

206B Mia Lancellotti

207A Madison Emanski

207B Nina Macelko

207C Isaac Harbison

208A Alyssa Kell

208B Amanda Hicks

208C Robert III

209A Allison Cleary

209B Blake Smith

209C Matthew Rice

210A Paige MacConnell

210B Reiley Lonergan

211A Victoria Carrick

211B Luke Vaughters

212A Joseph Monkiewicz

212B Sebastian Kukielka

213A Olivia Tota

213B Vincent Birch

214A Courtney Target

214B Katherine Martin

214C John Francis

215A Nathan Holt

215B Scott Wagner

215C Teresa Digioia

216A Carly Blumenthal

216B Phoebe Tabakin

217A Brian Gilbride

217B Dennis Focas

218A Bryan Byerly

218B David Munoz

218C Rimaz Mustfa

219A Rory Hoffman

219B Nathan Eyster

220A Baylee Hawk

220B Caitlin Travis

221A Rogen Shaffer

221B Maddisen Cook

222A Laura McKinney

222B Kylee McGuigan

223A Kyle Funelas

223B Joshua Lapitan

224A Delaney Hussey

224B Brennan Cornwall

225A Delaney Golden

225B CJ Maron

226A Emma Frost

226B Hailey Atiyeh

226C John Stedge

227A Allie Ryave

227B Dana Carrato

228A Emily Fisher

228B Avani Gandhi

229A Jack Frisbie

229B Caleb Martin

230A Tiffany Powell

230B Samantha Dallier

231A Nicholas Smargiassi

231B Alyssa Mandarino

232A Jordan Ficca

232B Rebecca Might

233A Hunter Maholic

233B Andrew Cook

234A Jack Walker

234B Ashley Sharpe

234C Alexis Kobusinski

235A Kathleen Murphy

235B Hunter Frazier

236A Akhil Maheshwari

236B Parth Patel

237A Melany Mazaleski

237B Janae Longenecker

237C Marissa Rizzolo

238A Rachel Luke

238B Kate Wisniewski

239A Daniel Jucker

239B Matthew Gemmel

240A Katherine Winner

240B Zachary Bawduniak

241A Elizabeth Jasilionis

241B Kaitlin Wagner

242A Natalie Ament

242B Stephen Botek

243A Allison Linton

243B Selma Paul

243C Dante Marcucci

244A Samantha Berte

244B Mitchell Adler

244C Justin Henson

245A Caroline Fish

245B Matt Hoffman

246A Pamela McAllister

246B Alexia Mazzarella

247A Ryan Coleman

247B Grace Marchezak

248A Brendan Granahan

248B John Delaney

248C Johanna Nasman

249A Eric Morin

249B Andrew Stuardi

249C Emily Parini

250A Allison Dowe

250B Brian Groom

251A Rui Bai

251B Yinuo Kong

252A Megan Davis

252B Joy Kim

253A Patrick Kilker

253B Ryan Kerrigan

253C Jacob Jurich

254A Erin Hines

254B Meghan Chicano

255A Brenna Stone

255B Emily Deivert

256A Kyra Phelps

256B Sarah Thompson

257A Jonathan Lawrence

257B Patricia Kline

258A Thomas Leonard

258B Jillian Kreglow

259A Krishnal Zaver

259B Brandon Ma

260A Courtney Cherry

260B Kimberly Anderson

261A Nicole Schneider

261B Cindy Chen

261C Kyle Madore

262A Ryan Lawrence

262B Julia Sherwin

263A Conor Boston

263B Melissa Martin

264A Celine Mojica

264B Marco Planchart

265A Julia Rickert

265B Rebecca Mongeluzi

265C Katherine Proto

266A Colin Price

266B Brian Fradkin

267A Anna Mansfield

267B Emma Farinelli

268A Kaeli Simmons

268B Nora Burke

269A Julie Hubley

269B Madelyn Genre

270A Ally Borgia

270B Maria Borgia

271A Emily Sachs

271B elizabeth baldwin

272A Mary Norris

272B Abigail Washabaugh

273A Emilia Livi

273B Matthew Parrish

274A Katie Swanson

274B Phillip White

275A Alexandra Brown

275B Taylor Viola

276A Rayna Landa

276B Casey Lieberman

277A Nicole Dutzman

277B Mengyi Sun

278A Greg Belluscio

278B Jack Koons

279A Christopher Chong

279B Alexandra Dorner

280A Erin Lane

280B Bryan Cammon

281A Rose McDaid

281B Jordan Pietrafitta

282A Abby McMenamin

282B Caroline Dawson

283A Claire Ampthor

283B Juliana Gidaro

284A Andrea Glaser

284B Libby Sarra

285A Megan Galderise

285B Megan Godfrey

286A Mitch Dobbs

286B Samantha Birkl

287A Christina Rowland

287B Christian Daugherty

288A Zachary Sowa

288B Eric Gaspich

289A Rebecca Reeves

289B Lauren Saello

290A Avery Gross

290B Leigha Petuck

291A Katie Wotus

291B Joey Lux

292A Hallie Newman

292B Carly Fried

293A Rachel Ball

293B Allison Naramore

294A Alexandra Jones

294B Colleen Tracy

295A Sarah Ramey

295B Eric Degolier

296A Taylor Evans

296B Haley Duffy

297A Nicole Wills

297B Hannah Caminiti

298A Rachel Zeolla

298B Allyson Lutter

299A Anna Byland

299B Elizabeth Sophie Rodriguez Vivas

300A Katelyn Hottle

300B Caroline Manley

301A Erin Menarde

301B Danielle Willis

302A Yachao Yang

302B Yangyue Zou

303A Claire Airo

303B Sarah Dragon

304A Riley Cummis

304B Ashley Skayhan

305A Hillary Hathaway

305B Kristen Brower

306A Lora Ashkenazy

306B Jacqueline Gotthold

307A Rudy Shadle

307B Bria Schneider

308A Hailey Levi

308B Riley Horner

309A Gabrielle Senkow

309B Kyle Rucki

310A Kathryn O’Hara

310B Madeline Anasiewicz

311A Gianna Merlino

311B Claire Reichelt

312A Kaeleigh Natale

312B Reagan Mulholland

313A Courtney Manns

313B Emily Tuite

