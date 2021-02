Over 100 fewer people will dance at THON 2021 compared to THON 2020.

This year, 592 Penn State students will dance during the 46-hour dance marathon. That is 115 fewer dancers than THON 2020, which had 707 dancers.

THON weekend will begin virtually on Feb. 19 at 6 p.m. and end Feb. 21 at 4 p.m. Dancers will dance from their homes, and will get a break from midnight to 6 a.m. Saturday and Sunday.

Here is the complete list of dancers for THON 2021:

Ellie Farber

Helen Budowsky

Morgan DiPippa

Bridget Hudson

Steven Dellapi

Amanda Laezza

LIAM KENNY

Tom McCaffrey

Bridget Corso

Alyssa Washeleski

KARL DIEKMAN

CAITLYN MARTIN

William Remey

Rachel Miller

Shelby Sellars

Julia Greco

R'Asya Philbert

ALEXIS HOOPES

Madison McCahan

CHLOE SCHAEFFER

CARTER KELLY

ABRAHAM SOLANO-TAVERA

Tyler Shannon

AUDREY GLASSMYER

SARAH MCELWAIN

JAMES LATCH

NASSIM STEGAMAT

MATTHEW SANTOS

Maria Pacifico

JESSICA STEMPOWSKI

JAYLIANA BEDOYA

Alexa Bernstein

CAROLINE YOSTPILLE

Abigail Schutzman

BEHZAD Dah Dahee

Jordan Lemen

ADDISON ALBERT

Samantha Calus

Anton Aluquin

JULIETTE MITROVICH

MORGAN SEDERQUIST

Garret Cwalina

SAMUEL MARTINI

LAUREN COALSON

SIDNEY RUFFNER

Samantha Licata

Makenzie Tobin

Eve Call

Kaitlin Kirk

TONI MCFARLAND

SANDEEP LINGA

Nicholas Sudell

LUKE FARNSWORTH

JACOB DEMARINO

Brooke Reinstein

Marissa Stoller

Chloe Myers

Alexis Acca

BROOKE SCHINDELHEIM

Natalie Ondrey

LOGAN MILLER

Sam Langman

Samantha Tattoli

ALLISON GOLDSTEIN

JORDYN COHEN

Ali Isaacman

Nandini Patel

Olivia Ahr

Derek DeTommaso

Rebecca Zeiner

Chase Fetsko

STEPHEN FERACO

MATTHEW DOLAN

RACHEL EGAN

Rebecca Martin

Emma LeMay

OLIVIA FILANDRO

Carson Spence

JARED DOMPIER

Morgan Bencsko

Carmen Veltri

Samantha Smeal

Nora Myers

Rachel Rubin

Sydney Chiat

Srishti Ponnala

Caroline Grimm

Megan Mantler

ERIC SMITH

KAREEM JELKS

JESSICA GONZALEZ

AVA KOVACS

Brielle Blanton

Carmen DiPippo

Dustin Beaver

Kathryn McKenna

Cassidy Deleo

Ryan Bechman

CAITLIN BANN

AMANDA CIERO

McKenna Border

Katherine Nelson

Quinn Spiech

WILL ROBINSON

HANNAH MCDERMOTT

Sarah Hussain

Valerie Corby

JENNA LOTSIS

Allison Coffey

BRIAN WOJTON

SAMANTHA ELINE

Charles Cardew

Kasey Burke

CHRISTOPHER MODICA

Kaitlyn Yeakley

Jenna Zhang

MITCHELL GILBERT

BLAKE SEBRING

Perry McLaughlin

ELIZABETH HALEY

Sarah Stitzel

Lydia McIntyre

Jacqueline Strobel

Jessie Finkelstein

Hariharan Elavarasan

Vinoshi Weerakkody

Danielle Berman

WILLIAM TERWILLIGER

Stephanie Totilo

Grace Muench

Quinten Moslak

Dylan Miller

Dominique Hughes

HOLLY SCHNEIDER

JOHN KENNA

ALICIA MCCARTHY

Katherine Saylor

Nikhil Patel

Noah Meehan

Taylor DeMarcantonio

Lauren Sabol

CHRISTOPHER DEMME

Michelle Laraia

CHARLES MYERS

Paige Phillips

JEFFREY BRNA

RJ Ward

Caitlin Brennan

Lauren Incollingo

Jodi Patterson

Megan Ellery

Megan Hartmann

Stephen Day III

Michael Walwro

Emily Irvin

Matthew Junker

Leah Perkins

Shane Markus

Michael Dougherty

Brianna WEBER

Mats Jonsson

FREDERICK HAYTON

KYLE AMPTHOR

Andrew Parks

Julia Cresci

Colleen Lowe

Alyson Frey

Emma Cotter

GERALDINE CORRARO

NICOLE HIPP

Fiona McConnell

Erin McKenna

SHAINE ROTZ

Caroline McDonald

DANIEL ZHENG

Avery Olah-Reiken

SOPHIA MEROLA

Natalie DeSouza

Alyssa Genther

Grace Bradley

JASON CHERRY

RAYAAN FAIZAN

OLIVIA SIMMERMAN

Grace Kimzey

ASHLEY PLANTE

SOPHIA LUCIDI

Caeleigh Tannian

CAITLIN GIOIA

Devin Bratton

ERIC JERONIS

Alex Topalovich

Camille Principe

Caitlyn Williams

Joseph Benish

Nicole Berube

Katelyn Lewis

Grace Williams

Rayna Miller

Victoria Pardo

MARY BANCO

SARAH KANZAKI

Georgia Young

McKenna Ullsperger

Brenna Pribanic

Sara Pribanic

Jian Sun

Ying Li

ASHLEY CONKLIN

Allison Brophy

John Lynch

MEGHAN HIXENBAUGH

ALEXIS BOONE

ALEXANDER GROGER

Jacob Schauer

Mary Sposito

Olivia Evans

ELISE WOLFS

LAURA GILBERT

Danniel Tigreros

MEGAN PERILLO

EMILY PIFER

KAYLEE MCCAUL

Ryan Craig

Justin Sorbo

Isabelle Berzins

Jacob Joyce

Max Kelly

Micaiah Bulgrien

Alison Kreider

BROOKE MIGDAL

Maggie Sullivan

ASHLEY WALLER

KRISTEN QUASEY

Courtney Little

KYLE GARVEY

Dan Pawluczyk

Alexandra Pavone

OLIVIA DAFFAN

GABRIELLE TICE

PIERCE BARBOUR

Jack Sorkin

EVAN RAUBENSTINE

Christopher Dirienzi

Madisen Patanella

Griffin McShane

ALYSSA INACIO

SARAH DATHE

Kass Wilson

Thomas Sottile

IAN RAFIUDDIN

Aidan O'Brien

Mason Staub

Nicholas Buttgereit

BRYCEN SMITH

BROOKE ALLEN

Amanda Mielnicki

Katherine Whittle

ALLISON RUSSELL

THERESA CWENAR

EMMA COHEN

Erin Cavanaugh

Brenna Bellew

Kelly Cook

Noelle Selden

James Pewdo

Giovanni Riggi

Alexis Meckler

KAITLYN HAMMERSCHMIDT

Christian Friberg

Jake Walter

Zoe Cykosky

SYDNEE ABELE

SAMUEL ANDREW

Julien Bergeron

Ryan Johnson

Callie Schafer

Courtney Pappas

Mackenzie Fultz

MIKAELA GRAY

Sara Lojewski

Emma Rae

Ian Gumto

Ashley Russo

SARAH KNAPPMAN

Rachel McGurrin

David Shaw

Owen Shields

Melissa Schreiner

JENNA CALIFA

MACKENZIE KEARNS

Rebecca McCallister

Riley McCallister

Jenna Dettorre

Ariana Ibelli

Kara Travanti

HAIYANG YU

Yang Yu

ASHLEY NGUYEN

PRIYA PRADHAN

CHRISTOPHER LONG

Kayla McCauley

Talia Potochny

ISABELLA URBINA

Ashlyn Wilson

Harper Brockway

Ben Cinker

ERIK HALL

Janeen Porter

Austin Catania

Joaquim Diego Santos

ISABELLA DEVITO

Jasmine Forsberg

JOHN SOUREN

GRACE MURRAY

Kamron Sarmadi

EVAN RICCI

Joseph Mondy

ALEXANDRA SMELKO

ELISE DOWDALL

ALEXA MANDEL

Kathryn Maraday

ADHAM AL-BATAINEH

Kelly Hyland

David Uribe

Michael Donohue

Josh Tumelty

Alec Joshi

Kyle Davis

Lauren McNally

Alyssa Malerman

Mary Heath

Maddie Travor

Leah Byman

SUSANNA WALTER

Michelle Liang

Riana Zimmel

JULIA BUCKLEY

Emma Creamer

Yunjing Zhang

Erin Malonzo

Zoey Nichols

Rachel Deveney

Maria Ellis

Lily Farmerie

CLAIRA MATTHEWS

CAROLINE GONZALEZ

Alexander Hartman

Taylor Davino

KELLY OHARE

Brian Fisher

Lizzie Giacobe

Elizabeth Bagley

Matthew Bowers

ALLISON DRESSEL

Anna Dow

JOHN Kosko IV

ANNE LOZAW

ABIGAIL TAPLAR

David Kessler

Garrett Wylie

Clare Kovacs

Shea Davis

Ethan Marsh

Kristen Benson

Rhiannon Martin

Elena Montenegro

Katelyn Dinsmore

Amber Lucas

THOMAS HONICKER

Sarah Ferriter

DANIEL KELLY

Matthew Stopar

Elizabeth Bojalad

Bradley Shafer

EMILEE YACYNYCH

ZACHARY MOON

Tanner Klotz

Jamie Fink

Natalia Reed

LORNA EVANS

Justin Schwartz

Laurel Weiss

Faryn Wright

Mikaela Walker

Kyle Carroll

Hannah Syglowski

Abigail Payha

ALYSSA FOSBENNER

Haylee Reisinger

Maggie Senft

Melissa Bosco

Emma Olofson

Katherine Irving

Mackenzie Haley

Abby Hartman

Madelynn Wolfe

Nicholas Schneider

Amanda Gallina

Linda Huang

Yang Lin

Alexis Williams

Joshua Krause

Donata Heckman

Brandy Sickles

Tyler Anderson

Roger Myers

Kelsey Wolf

ERIN MCGOWAN

Kevin DeSalvo

Julia Cipparulo

Thomas Kiefer

Courtland Corrente

Emily Ciolko

Julia Santoro

Brittany Schoenemann

CARA KOHLMAYER

Connor Davey

Francis Glavin

NATALIE CUMMINGS

Lauren Onweller

KAITLYNN POWNALL

Ryan Finn

Kelsey Olson

TAYLOR CURTIS

ERIKA RAVAIOLI

KELSEY STAUDT

AUGUSTA RENTENBACH

Erin Tscherne

Allyson Pinchot

Marissa King

Samantha Freed

Brendan Wallace

Morgan Watt

JULIE HYLAND

Daniela Melean

DANIELLE EMHOF

KATHERINE JOHANSEN

JORDYN NATTRASS

Kallie Anderson

Victoria Castano

Guilherme Reis

Kyle Feasby

Zachary Mayer

SARAH VORIS

Brianna Shaw

Haley Rummel

CHARIS MARTELL

ELIZABETH KRIKORIAN

Brianna Slattery

HAYLEY KELLAR

Mumtaz Faridi

Shane Walker

Jake Schwartz

BRANDON GRUNT

Erica Luongo

Charles Blenko

Renee Boudreau

Emily Jones

Brianna Peters

ALEXIS MATLACK

Rhea Kochhar

PETER MAROOSIS

MONICA MCDONALD

Kevin Gardner

SAMANTHA RAMSDEN

Nicholas Krusko

YIJIA XU

Toby Mullin

BRYN WAMBAUGH

Shea McQuillan

AMYANNE MURRAY

Sara Papillo

Heidi Mencl

JANAE LONGENECKER

Brianna McGirr

Brandon Perdue

Julia Valletti

Natalie Arabinick

Josiah Kim

Erik Frantz

Erin Bonner

Carlene Stumpo

Noah Hughes

Kayla Moninger

Juan Nieto

Samantha Ponto

Jonathan Lucchitti

Mackenzie Signet

Marisa Kulyk

PAXTON DEROMA

JOSEPH DISE

Julia Helbling

Christine Kovell

MADELINE KAZNICA

Jordan Hughes

Lyndsay Stakem

Amanda Walton

Hannah Flanders

Rachael Cofer

Haley Widmer

PAIGE LEMIEUX

JILLIAN ALBERTSON

Skyllar Beckel

elizabeth baldwin

Rachel Rosen

Ellie Tiskus

Danae Rivers

Adam Pilewicz

THOMAS Yocum III

Luke Medich

MICHAEL NEILS

Joseph McInerney

Kayla King

Alysa Schappell

Timothy Bravo

Muthu Nagesh

EMILY BURNS

HILARY BURNS

CASE TRETTER

Brian Arata

THOMAS RICHARDS

Kristen Schiltz

ANNA BARTLEY

CAITLYN SNYDER

Jenna Matteo

Kiana Summers

Jenna DiNapoli

Melody Davis

Xavier Fangmeyer

Rebecca Stratz

Emily Dzieniszewski

Sophia Shah

Devi Schwartz

Faisal Hakami

Ahmed Aldakheel

Jenay Zelinka

Holly Oppelt

Olivia Maikranz

Ella Maquito

Harshil Patel

Koby Duke

Meg Ekert

Margeaux Bell

Nicholas Hill

Nickolas McGrath

Shelby Klingensmith

Eleanor Smith

Lincoln Weinstock

Meredith Finneran

John Paulik

Autumn Barber

Jacob Zeigler

Alyssa Bielinski

Alyssa Carlier

Jackie Galang

Lizzie Soucy

Lauren Walko

Ali Nowak

Jamie Ratesic

Emma Clark

Natalie Tafoya

JoLynn Harper

Kelly Porter

Amber Bortner

Cassidy Doyle

Danielle Coscio

Avery Stoddard

Kaitlyn Davis

Brittany Goepfert

Liz Holden

Giulia Biondi

Ethan Bundy

Sydney Haykel

Claudia Knapp

Sofia Allen

Trevor Lamelza

Kat Haseleu

Carter Weinstock

Kate Mulvenon

Brittany Brenhuber

Cali Gilmartin

Kendall Smith

Andy Mader

Evan Cuccaro

Corey Horrow

Natalie Graham

Drew Rothka

Caitlin Williams

Giavonna Borgese

Taylor Bertini

Kirsten McQueen

Brynne Silva