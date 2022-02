Penn State THON announced over 600 students will dance during THON Weekend 2022, an increase from THON Weekend 2021.

This year, 667 Penn State students will dance, which is 75 more people than THON 2021, which had 592 dancers, and 40 less than THON 2020, which had 707 dancers.

THON 2022 will take place in-person this Feb. 18-20, and dancers will participate for the whole 46-hour event.

Here is the complete list of dancers for THON 2022:

Cali Capetola

Casey Capetola

Kevin Dougherty

Sara Maioriello

JOSHUA KISER

ALEXA CORAZZI

Jack Purnell

Meghan Quinn

MICHAEL GINGRICH

Madison Bowers

DANAE ROLES

MARY BANCO

Grant Zemanek

Nicholas Pyzowski

Grant Zeszutek

Jason Vanderhoff

Van Nguyen

Autum Bugda

Emilie Goss

Jaclyn Topper

GIANNA GORDON

Madison Colantrello

MARLEY BRADNER

ABIGAIL HIGGINS

ABIGAIL THOMAS

Mattie Ross

Ashley Prince

Emma Dimperio

Brinn Albrecht

CAROLINE MARR

Emily Duddy

ARIANNA DIPALMA

CARLA KANDALAFT

Tanner Sherry

Gianna Corpora

SOPHIA CINOA

Dominique Hughes

Samantha Robbins

Adam Amend

Ashley Passarello

Alicia Berget

Elizabeth Bojalad

Daniel Breslin

Riley Coy

Anastasia Leone

GIULIA DINI

JACE GARNICK

Eric Chubinsky

Joshua Wildonger

Greg McNicholas

Christopher Condi

BENJAMIN WACKERMAN

Erin Porter

Sophia Lynch

BRENDAN HUMES

GABRIELLE DAVIDSON

ALLISON WISSLER

Andrew Seitam

Ava Silverman

Daniel Tracht

Emily Treesh-Colon

KAYLEE MONTANARI

Tess Kehoe

MADISON GIANVITO

Alexandra Bisignaro

Nathan Edom

JOHN O'CONNELL

Samantha Cremmins

Cullen Figlioli

NICOLE POLOGRUTO

Karyn Capotorto

BRYCEN SMITH

Thomas Jr.

SEAN WOLFE

Grace Casey

MORGAN KRAMER

Trinity Brown

Devan Walker

Anna Clark

Natalia Reed

Katie Bloom

Colleen Reilly

Elizabeth Dietrich

Delaney Brannon

Garrett Pumilia

Noah Rothenberger

William Becker

Gage Frye

Michael Simon

George Gines

ANDREW MARTIN

Gracie Seybold

AMANDA MIKES

Nicole Meszaros

Isabelle Alfriend

ADDY NAVAT

Amaya Rawls

TYLER JAMES

Madison Smith

Natalie Craig

Keira Wittle

Morgan Chambers

Claudia Radzwich

COREY WATKINS

Isaac Goodman

Mary Testa

Olivia Ahr

Arizona Shreck

Josue Garcia

Kaitlin Wagner

LEEANA GRETSKY

Abigail Payha

Hannah Syglowski

Paige Barlow

BRETT BURNS

Alexander Smith

JESSICA STRANIERI

Alyssa Bubel

Joshua Wounderly

SARAH BAUMANN

Paige Vernon

CAITLYN LONGENECKER

ERIN ANDERSON

Renee Sollenberger

Kyle Sweeney

Kara Wohlfahrt

EMILY GERNERT

CASSIDY VANGERI

AMANDA BURKE

Mackenzie Fultz

Faith Busanic

Corinne Trosch

Edward Burke

Peyton Moore

Kyli Ramsay

Victoria Murphy

Greydon Tomkowitz

Haley Rummel

Hannah Allen

Alena Keen

Elise DuFour

Erin LeMay

Elena Eckenrode

Ashley Lipp

Alexandra Lonsdale

Jacob Rausch

Emma Guzman

Justin Pavonarius

Courtney Bove

Claire Spisak

Sarah Restano

Karoline Imobersteg

Lauren Hartman

Joshua Phillips

Abby Ridenour

Jacob Moyer

EMMA MOUL

Ally Bloss-Baum

ELIZABETH BENELLI

Ally Temple

LAUREN BROWN

Aaron Trybula

Abigail Crookshank

VINCENT ALOIS

Andrew Kuehl

Alexis Schleinkofer

Lauren Daniel

SARAH KANZAKI

MARISSA MASSINI

ALLISON RILEY

Hanna Mellor

Malaina Patton

Abigail Pereira

Peter Forstmeier

KATHRYN DEJOHN

Samuel Zelnick

Gianluca Sanzone

Jonah Rosen

John Guirguis

Kate Donofrio

Rachael Romaglia

Ally Carlin

William Koziel

OLIVIA FILANDRO

Kelsey McConaghy

Mackenzie George

Sydney Bush

Alexis Rossman

Ryan Kovacs

Josie Hoover

Amanda Sullivan

Paige Gallotta

Brian Krall

Erin Boas

Bryan Culler

Molly Ellis

Sydney Kane

Jonathan Horstman

Ashley Murch

ABIGAIL IANNACONE

Grant Dowler

Declan Costello

Matthew Lanza

Brendan Teufel

Caela Startzenbach

ALLISON MALONEY

JANE PHAM

Jessica Dauphinais

Avery Jones

Mackenzie Reed

ABIGAIL TAPLAR

Jocelyn Alvarez

Lily Reynolds

Jaden Stiffler

James Perry

RYAN MURPHY

ROSS COTTRILL

Psalm Harvey

Kirsten Knauf

Natalie Rydzak

Cassie Baker

Anastasia Kehayes

CONNOR KANTO

Hayden Angello

Madeleine Veisman

Grace Deasy

DELILAH KALLE

Jessica Back

Matthew Solomon

ZACHARY HIMMEL

Michael Sakellakis

Megan Baldassarre

Ashley Roeske

Helena Clauhs

Hannah Venturini

KAITLYN MINCIN

Elizabeth Werner

CHRISTOPHER FUNARI

A.J. Mastrangelo

Declan Evans

Samantha Roberto

Chris Ganser

Ethan Kravet

Andie Carlin

MEGAN DOUGHERTY

GRACE KANE

August Duplechain

KYLE COLDREN

Eric Nowatzky

Drew Weigand

Katie Eavenson

Douglas Henry

Jessica Raskauskas

HANNAH MYERS

Julie Byrne

TIMOTHY EGAN

Peter Fogle

WAYLAND LAMARCA

AMANDA CHIZMAR

Bridget Hudson

Grace Caplan

Maia Katz

Moustafa Elhasany

Zachary Benzel

Daniel Berlin

Jeffrey Stevens

TOBY LAZEAR

Alexa Tannenbaum

Reema Dhar

Maria Camila Gonzalez Tovar

TYLER REILLY

Jennifer Gustafson

SAMUEL ANDREW

JORDAN BELFIORE

Leah Kammerdeiner

JOHN GALOW

Jack Davis

Siobhan Egan

ANGELA CONGIONTI

BROOKE CARMAZZI

Kenneth MacPherson III

Nicole Heiser

Cian Rusnak

Savannah Sweigart

ADARE MCCANN

Raegen Price

Gisselle Tretina

Micah Davis

Jacob Janssen

BENJAMIN SCAMACCA

William Lehmann

Rebecca Lefkowitz

Zachary Zapico

Alexandra Glasier

KATELYN SCHROEDER

Sarah Weisgal

KYLIE LUSK

Caroline Arrowsmith

Elena Calibeo

CAL CULLINAN

Jonathan Hogarth

Eli Lieberman

Emily Falkowski

Amanda Gibson

Nathaniel Martin

Christi Conroy

Alyson Rentschler

Anna Tischer

Julia Mewha

Cameryn Rousselin

Caitlin Geaman

Emma Houtz

Lauren Plezia

Haley Flambaum

Kathryn Rose

Alyssa Gehr

NICOLE KOPCIK

Nicole Kopko

Gabriella Swinehart

James Razzi

NATHAN GARDNER

CORRINE DUTKIEWICZ

Abigail Frey

Nirali Bakshi

Sachit Gupta

Rachel Sorensen

Ian Campbell

Zara Gottlieb

Margaret Rowan

LILY HILDRETH

Mitchell Lamb

Daniel Hester

JOSHUA DOLPHIN

CARLY WASSON

Jessica Santucci

Alayna Zanghetti

John Callaghan II

Benjamin Hines

COREY ZIMMER

KENDALL ZERMAN

Emma McGuire

DOMINICA COOK

MAXIMILIAN WATSON

Timothy Echeverria

Jefferson Slocum

Raylee Gibbons

MaKenzie Llewellyn

Tamia Lopez

MADISON BRINKLEY

TAYLOR STOSSEL

Emily Henry

Melody Young

Nelson Habacivch

Katelyn Bartlett

FRANCESCA DIPLACIDO

Hailey Hamilton

MEGAN O'NEILL

JENNIFER PEYTON

Jonathan Eyer

John Scully

Jack Sorkin

PIERCE BARBOUR

ETHAN JECK

Cecilia Castro

Courtney Arcidiacono

Elana Trachtman

Deyniel Desarden Ruperto

Natalie Schield

Elizabeth Czekaj

KASEY DEAN

Nicholas Rein

Nolan Bradley

Sarah Gingrich

Brennan Kelly

Henry Mammel

Katie Cepullio

Samantha Vaillancourt

Kaitlyn Pupillo

MADISON CRAWFORD

LINDSAY BERRA

Julie Warren

CHRISTIAN STRINE

Dominic DeLuca

Evan Greenberg

Joseph Donofrio

Pat Davies

HILARY BURNS

Taylor Tyson

Maria Carrelli

Caitlyn Williams

Jacqueline Ricko

Anily Allsopp

SYDNEY ASENCIO

Karsyn Kehler

ANDREW MALMSTROM

Alexa Hackenburg

Robert Stoffa

Conor Matthews

Olivia Lammert

Andrea Benavides

Hannah Brown

Michael Dews

Evan Linkimer

Rachel Rubin

Sydney Chiat

Leo Hampel

MEREDITH WELSCH

Huntyr Kephart

Meghan Fainor

Seamus Connolly

Meghan Putnam

Max Weissberger

BRYAN MANZANO

Julia Leone

Diana LoPiccolo

Nicholas Van Fleet

JILLIAN BUTERBAUGH

BROOKE BUEHLER

OLIVIA FAGAN

KIRA OPALKA

Maggie Delano

Erin Baker

Robert Reasor

Hannah Davis

Emily Rowan

Benjamin Liscum

Obafemi Awodesu

BRIANNA O'DONNELL

Hannah Zemaitis

Domenic Feola

Sean Farahani

Frank Schoepfer

Elizabeth Powderly

CAROLINE LESTITIAN

EMILY LAIRD

Adam Bittner

SAMANTHA HORNBAKER

EMILY SAUER

Hope Hilsenrath

Angela DeStefanis

TREVOR CHRISTIE

Jack Mansur

Matthew Rice

Garrett Baronner

Heather Witherow

CHRISTOPHER PALM

Nikita Pezzi

Kaitlin Coulter

Rachel Brooks

NICHOLAS SALERNO

Morgan Norris

Robert Miller

Devi Schwartz

Marco Goldberg

JESSICA SNYDER

Madeline Lee

Samantha Browne

Erik Frantz

CATHERINE REEDY

Kimberly Mincin

MAURA DIBASILIO

Abigail Schutzman

RILEY KELLY

Donata Heckman

Hailie Rusko

Maria Catalina

Joshua Krause

Roger Myers

Maximus Nassar

Jodi Norton

Olivia Eagan

Rylee Smith

Reilly Burton

Matthew Roseman

Makenna Mink

Sarah Jordan

Haley Danielson

ALEXIA CALNON

Joshua Dasher

IAN TRACY

KATHLEEN STECKBECK

GWENYTH PLEVYAK

Jake Wagner

ERIC JAWORSKI

Angelina Giordano

Cameron Burr

Rachel Sherman

LAUREN WOODIS

Alyssa Kaveney

Whitney Knight

Elizabeth Albert

KYLE GRECO

ALEXANDER DUHIG

Alexis Matlack

Brianna Peters

Tyler Mantz

Rhea Kochhar

Kaitlyn Snyder

UTKU OZDEMIR

Kapri Urie

Risha Rathod

Rory Coughlin

Jules Vulcano

Veronica Echeverri

Caitlyn Harms

Patricia Valentin

Andrea Ramos Medero

Blake Hellman

Nathan Bowman

Alec Bales

Christian Capaldi

David Aguiles

Jack Maloney

Teddy Wilson

Duncan McCall

Tanner Rhoades

Emily Barnes

SAVANNAH NORLEY

JULIA MICHAEL

Tyler Farr

Ethan Iatesta

Kathryn Walton

Lauren Novak

Jack Henjes

Madison McCormick

Meg Ekert

Cameron Murphy

Kristen Schiltz

Noah Kiely

THOMAS RICHARDS

Timothy Lonas

Alexis Daniel

Madison Buchinski

Brendan Murray

Ian Stahley

Kira Petro

FRANCESGLADYS PULIDO

Manilyn Lalo

Kayla Moninger

Janee Weyandt

Julia Sultana

Chloe Bevilacqua

Alex Starr

Victoria LaRow

Robert Mankowich

John Arentz

Sebastian Rodriguez Traconis

Shannon Beebie

RYAN TRUCKERMILLER

Emme Korb

Alex How

David Miller

Sydney Haykel

DMAIG - Holly Maitland-Mckenna

Nisha Moorthy

Madi Stewart

Lauren Pavlechko

Alden Iaconis

Annie Princivalle

Tyus Yeingst

Marina Vanderslice

Emma Shaw

Jordan Glaum

Lauren Brooks

Madelyn McNally

Olivia Notto

Paige Garpstas

Julia Tapper

Emma Jaffe

Olivia Vasti

Diana Malachias

Noelle Fajt

Kathleen Lowery

Katie Hinkle

Lexie Fox

Alexandra Guarino

Sofia Ardizzone

Nicholas Kasper

Charles Thompson

Loren Gizzi

Madison Woolgar

Nathan Brewer

Anthony Weyant

Matt Little

Carly Swenson

Elizabeth Penna

Hayley Sadler

Sydney Aleardi

Madeline Marron

Sydney Gibbard

Amy Garry

Phoebe Sebring

Adam Mrozowski

Caitlyn Martin

Olivia Palmieri

Kate Horan

Emily Bleehash

Rachel Tomasino

Amanda Hirschberg

Amy Ronin

Julia Neely

Lindsey Macrae

Devan Eickhoff

Catherine Deegan

Liz Voight

Gianna Alfano

Caitlyn Laffey

Finn McSorley

Zach Long

Megan Harris

Kathryn Tague

Karina San Román

Kendall Marte

Kallen Mitchell

Jenna Cikowski

Caroline Newman

Karissa Dialectos

Alexandra Fitzgerald

Brittany Smith

Alec Kramer

Vishal Shah

Abigail Plocki

Melina Kamaritis

Christine Gabriele

Mallory Bernard

Sydney Reid

Juliana Baptista

Ashlyn Fitzgerald

Tara Wahn

Mary Mansfield

Kyra Arlotta

Sonia Petrucci

Sarah Mitchell

Maddie Inserra

Mollie Shrader

Sean Wills

Reid Schindler

Lisa Enger

Dan Hutchinson

Kaitlyn Wassel

Gillian Brooks

Jamilyn Dykes

Jamie Bell

Hannah Fitzgerald

Madison Bressler

Grace Pitingolo

Jessica Bendl

Mary Grace Lambert

Peyton Leineweber

Elena Lagunilla

Lucas Esposito

Payton Murphy

Anna Genda

Tucker Zaruba

Mason Zehr

Rebecka Hart

Heidi McNally

Alexis Palucki

Sam Calus

Mollie Scarpino

Avarie Rembert

Samantha Muirhead

Christopher Willis

Jared Andrea

Isabel Ucar

Mallory Balchun

Julianna Formola

MORE CAMPUS COVERAGE

Penn State IT investigating wireless service issues Penn State is currently experiencing issues with the Penn State Wireless service throughout …